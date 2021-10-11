РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В Подольске по решению суда выселили из муниципальной квартиры должника за услуги ЖКУ, который довел жилье до антисанитарного состояния, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Подольским городским судом Московской области рассмотрено гражданское дело по иску администрации муниципалитета о расторжении договора социального найма жилого помещения. Так, в муниципальной двухкомнатной квартире по улице Юбилейной, 24 проживает тридцатилетний мужчина. Ответственным нанимателем жилья по договору социального найма являлась его мать. После ее смерти ответчик нисколько не заботился о сохранности жилого помещения, доведя квартиру до антисанитарного состояния: не убирал в ней, не следил за состоянием сантехнических приборов, из-за чего развелись насекомые.

Также мужчина не платил за жилищно-коммунальные услуги – по состоянию на 1 июля текущего года его задолженность составила порядка 313 тыс. рублей. Гражданину выдавались предписания об устранении нарушений и приведении квартиры в надлежащее состояние, однако данные требования были проигнорированы. В пятницу, 8 октября, к злостному неплательщику пришли судебные приставы с представителями администрации и сотрудниками управляющей компании. Они вручили гражданину требование о выселении, а также обозначили срок — до 14 октября вывезти имущество.

Согласно жилищному законодательству, переселение осуществляется, если задолженность за коммунальные услуги составляет более 6 месяцев, а также, если допускаются действия, которые ведут к разрушению жилого помещения. Решением суда договор найма специализированного жилого помещения расторгнут. Приставы осмотрели занимаемое жилое помещение, чтобы составить акт описи имущества, подлежащего к вывозу.

По решению суда мужчине была предоставлена другая жилплощадь, размер которой соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.