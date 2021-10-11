РИАМО - 11 окт. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в Подмосковье в 2021 году бесплатно заменили в домах и квартирах около 3 тыс. единиц газового оборудования, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мособлгаз» сделал достаточно чувствительную программу для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Мы провели замену почти 3 тыс. элементов газового оборудования. 233 многодетные семьи и 3,5 тыс. пенсионеров в рамках работы «Мособлгаза» бесплатно получили оборудование», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

В этом году по программе социальной газификации тепло в свои дома получат 77 тыс. жителей в 1113 населенных пунктах региона. Программа в Подмосковье выполняется с опережением сроков.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.