РИАМО - 11 окт. После перенесенного заболевания гриппом у человека повышаются шансы заразиться коронавирусом, сообщил в понедельник журналистам эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Надо пойти и привиться от гриппа. <…> Если заболеете гриппом, благополучно его перенесете, то вы подготовите очень хорошую почву до конца сезона для коронавируса. Ваш иммунитет ослаблен», - рассказал Онищенко.

По его словам, на сегодняшний день в России переболели коронавирусом порядка 7 миллионов человек. Онищенко рекомендовал им привиться от гриппа. Кроме того, он добавил, что прививать от гриппа необходимо школьников.

«У нас нужно привить (от гриппа - ред.) всех, кто привит от коронавирусной инфекции. А это 44,879 млн полностью привитых от коронавируса», - отметил Онищенко.

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