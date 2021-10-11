РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Порядка 1,1 тыс. операций по замене хрусталика глаза провели в первой городской больнице подмосковного Красногорска за 9 месяцев нынешнего года, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

За медицинской помощью обращаются жители как Красногорска, так и других округов Подмосковья. С января по сентябрь этого года в Красногорскую городскую больницу №1 с катарактой обратились почти 1,1 тыс. пациентов.

Катаракта - это помутнение хрусталика глаза. Его основным симптомом является снижение остроты зрения. Чаще всего с этим заболеванием к медикам обращаются пожилые люди. На сегодняшний день эффективным методом лечения катаракты во всем мире является замена помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу, эта операция называется факоэмульсификацией.

«В офтальмологическом отделении нашей больницы факоэмульсификация катаракты составляет около 50% всех хирургических вмешательств. Операция по замене одного хрусталика занимает в среднем 15 минут и проводится под местной анестезией», - сказала главный врач Красногорской городской больницы №1 Анжелика Евзерихина.

Она также пояснила, что офтальмолог-хирург ультразвуком дробит и удаляет мутный хрусталик, а затем имплантирует искусственный. Никаких швов после операции.

«Буквально сразу после замены хрусталика пациент начинает видеть. Однако зрение улучшается постепенно. Самое главное во время реабилитации - не перегружать глаз», - добавила Евзерихина.

Операция проводится по ОМС - достаточно получить направление от лечащего врача-офтальмолога. Так как операция малоинвазивная, уже спустя несколько часов в большинстве случаев пациент может уйти домой.