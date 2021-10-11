РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 окт. Количество тяжких преступлений на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» увеличилось на 5,6% за 9 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба управления.

В отчетном периоде, на территории обслуживания меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений на 1,8%, при этом произошло увеличение количества тяжких (5,6%).

Сократилось число грабежей (-41,4%), в том числе грабежей на квартиры (-80,0%), краж (-15,2%), квартирных краж (-20,5%). На 11,1% меньше совершено разбойных нападений; уменьшилось число преступлений связанных с кражами транспортных средств (-41,2%) и угонов (-37,5%)

В данный период было совершено 10 убийств; на 80,0% увеличилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Серьезной проблемой стал рост фактов мошенничества, в том числе преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий.

Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с наркопреступностью, привели к снижению совершаемых групповых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Была выявлена организованная группа, причастная к незаконному обороту наркотиков, а также выявлены притоны для потребления наркотических средств и пресечена их деятельность.

С помощью камер видеонаблюдения («Безопасный регион») раскрыто 27 преступлений. Количество уличных преступлений сократилось на 31,9%, в состоянии алкогольного опьянения - на 16,6%, в состоянии токсического и наркотического опьянения - на 30,4%. На 8% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 19,1% - иностранцами.

В отчетном периоде выявлено на 71,4% больше экономических преступлений, тяжких и особо тяжких экономических преступлений на 22,5% меньше.

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года общая раскрываемость преступлений составила 68,9%.