РИАМО - 11 окт. Средства массовой информации уже опубликовали более 15 тыс. материалов, разъясняющих жителям Подмосковья программу социальной газификации, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«У нас более 15 тыс. материалов вышло в разных направлениях: интернет, информагентства. Впервые у нас 18 и 25 октября выйдут тематические ролики на каналах «Москва 24» и РБК с охватом более 100 тыс. человек. Они будут постоянно идти в виде информационной поддержки программы социальной газификации», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Он добавил, что информация о социальной газификации доводится до населения через интернет и социальные сети. Также «Мособлгаз» запустил тематический конкурс фотографий. Он посвящен соцгазификации и его победители могут выиграть ценные призы.

На сайте «Мособлгаза» заработала интерактивная «Карта эмоций», на ней жители могут следить за ходом работ по социальной газификации. Также работает Telegram-бот, который может ответить на вопросы.

Ранее Хромушин сообщал, что более 10 тыс. услуг по социальной газификации оказали в специальных стационарных офисах жителям Подмосковья.