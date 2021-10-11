РИАМО - 11 окт. Число сообщений от жителей Подмосковья, полученных в соцсетях и отработанных ведомствами Подмосковья, выросло в III квартале на 43%, наибольшее число обращений касалось энергетики, дорожной сети, транспорта и благоустройства, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За третий квартал было отработано почти 112 тысяч сообщений, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года. Тогда у нас было более 78 тысяч обращений», - сказала Звягина.

Она отметила, что количество решенных обращений в регионе выросло. Среди лучших по времени и количеству отработанных обращений – региональные Минздрав, Минэкологии, Госжилинспекция и региональные операторы МинЖКХ. В «желтой зоне» - Минспорт и Мининвест.

«Все администрации муниципальных образований соблюдают норматив», - заключила Звягина.