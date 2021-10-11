РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Товарищеская игра по мини-футболу прошла на обновленной хоккейной площадке поселка Дубровицы Подольска, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На обновленной хоккейной площадке в поселке Дубровицы 10 октября прошла товарищеская игра по мини-футболу среди жителей. Игровой день открыл начальник территориального отдела Дубровицкий Виталий Серяков.

От комитета по физической культуре и спорту все юные футболисты получили памятные сувениры. Заодно ребята опробовали новое покрытие площадки и оценили просторную раздевалку, высокое и безопасное ограждение.