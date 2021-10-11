РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Жители Подольска до 24 октября смогут выбрать форму благоустройства лесопарка «Сосновый Бор» в соцсети «ВКонтакте», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова принято решение о проведении в рамках формирования комфортной городской среды первой очереди благоустройства лесопарка «Сосновый Бор» - части парка (по границам ЖК «Весенний», поселка Сосновый Бор, СНТ «Заря») по центральным аллеям. Планируется обустройство пешеходных дорожек, лавочек, урн и освещения.

В ходе благоустройства пешеходных коммуникаций планируется проложить 710 метров дорожек, установить 6 лавочек, 6 урн, 24 светильника. По обращениям жителей на землях Лесфонда планируется обустройство волейбольной площадки и площадки для выгула домашних животных. Проголосовать за понравившуюся форму благоустройства популярного места для прогулок жителей Подольска самых разных возрастов может каждый. Срок проведения опроса с 11 по 24 октября в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Лесопарк «Сосновый Бор» был включен в программу благоустройства по результатам голосования на портале «Добродел» по выбору территорий для создания лесопарков в 2022-2025 годах. 15 июля с жителями ЖК «Весенний», принявшими активное участие в голосовании, администрацией округа проведена встреча с участием представителя Подольского лесничества. На встрече жителям были даны разъяснения по вопросам организации голосования, особенностях финансирования и проведения работ на землях Лесфонда. Проект благоустройства подготовлен и направлен на согласование в Подольское лесничество.