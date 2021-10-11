РИАМО - 11 окт. Определены лауреаты Нобелевской премии по экономике. В этом году ими стали Гвидо Имбенс, Дэвид Кард и Джошуа Ангрист, сообщает Газета.ru.

Известно, что двое из них — Ангрист и Имбенс — получили премию за вклад в анализ причинно-следственных связей, а Кард сделал весомый вклад за исследования экономики труда.

Ранее Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Награду по химии в этом году получили Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан, по физике — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

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