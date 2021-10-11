РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжать в регионе мероприятия по снижению уровня травматизма на дорогах. Губернатор подчеркнул, что необходимо стремиться к нулевым показателям смертности на дорогах.

«Все предложения, которые мы получаем с мест по опасным дорогам, там, где высокая скорость, это тоже часто является причиной ДТП, я вас прошу держать на контроле», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор Подмосковья отметил, что необходимо продолжать стремиться к нулевым показателям смертности на дорогах и призвал продолжать необходимые для этого мероприятия. ​

Ранее Воробьев подчеркнул, что благодаря объединенной работе властей, правоохранительных органов и медиков в Подмосковье удается снижать смертность на дорогах.