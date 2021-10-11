РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Прокуратура обязала прекратить предоставление соцуслуг в арендованном доме деревни Федюково Подольска, сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверила соблюдение действующего законодательства в частном пансионате для пожилых и инвалидов «Видное». Было установлено, что в арендованном частном доме в деревне Федюково индивидуальным предпринимателем фактически предоставляются социальные услуги, в том числе связанные с проживанием.

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что жилой объект используется не по назначению с нарушениями требований пожарной безопасности. По результатам проверки в адрес индивидуального предпринимателя вынесено представление с требованием прекратить деятельность по использованию жилого дома в качестве объекта социального обслуживания, индивидуальный предприниматель уведомлен о необходимости явки в надзорное ведомство для вынесения постановления.