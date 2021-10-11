РИАМО - 11 окт. Более 10 тыс. услуг по социальной газификации оказали в специальных стационарных офисах жителям Подмосковья, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Очень эффективно себя показала работа стационарных офисов. Сегодня там оказано более 10 тыс. услуг в 8 стационарных офисах. И что очень важно, те мобильные офисы, которые уже начали ездить, оказали около 2 тыс. услуг», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Он отметил, что мобильные офисы работают около месяца, но они уже показали свои востребованности среди жителей. Также офисы помогают людям присвоить адрес, заключить договора и решить другие вопросы, препятствующие социальной газификации.

Ранее Хромушин сообщал, что в этом году по программе социальной газификации тепло в свои дома получили 77 тыс. жителей 1113 населенных пунктах. Программа в Подмосковье выполняется с опережением сроков.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>