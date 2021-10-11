РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава МО, посвященном ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 24 972 случая инфицирования, из них 102 – за минувшие сутки. В Подмосковье с 9 по 11 октября выявлено 5 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 184 случая заболевания за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 467 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 296 человек, выздоровели и выписались 404 515 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.