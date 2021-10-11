РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 окт. В поселке Литвиново Щелкова прошла тренировка по пожарной эвакуации сотрудников и воспитанников Литвиновской централизованной клубной системы, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

В ходе проведения учебных мероприятий по эвакуации сотрудники пожарной охраны ПСЧ 305 ГКУ МО Мособлпожспас отработали слажено.

После тренировки они показали ребятам оборудование пожарной машины и дали посидеть за рулем.