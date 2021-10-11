РИАМО - 11 окт. Число дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов в Подмосковье, сократилось на 12%. Число подобных аварий снижается в том числе благодаря улучшению освещенности, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы строим большое количество тротуаров, это дает результат. У нас на 12% снизилось такое количество дорожно-транспортных происшествий, как наезд на пешеходов. Мы постоянно проводим сравнение мероприятий, которые дают эффект повышения безопасности дорожного движения», — сказал Алексей Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что добиться этих целей помогает разделение транспортных потоков, ведомство проводит такие мероприятия ежегодно. Также снижению травматизма на дорогах способствуют улучшение освещенности и развитие инфраструктуры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. ​

Ранее замначальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов сообщал, что уровень ДТП на дорогах Подмосковья сократился на 40%.