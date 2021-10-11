РИАМО - 11 окт. С услугами по социальной газификации на территории Подмосковья теперь можно ознакомиться на «Яндекс.Картах», сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Хромушин добавил, что сейчас во вкладке «Службы» на «Яндекс.Картах» имеются МФЦ Московской области.
В Подмосковье жители подали уже около 68 тыс. заявок на участие в программе «Социальная газификация».
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
Окончательная стоимость работ в рамках социальной газификации внутри участка рассчитывается исходя из расстояния от забора до дома и устанавливаемого комплекта оборудования.
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