РИАМО - 11 окт. С услугами по социальной газификации на территории Подмосковья теперь можно ознакомиться на «Яндекс.Картах», сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Это только начало, мы хотим в течение месяца сделать так, чтобы комплексный договор можно было заключить оттуда (с «Яндекс.Карт» - ред). У «Яндекса» появилась такая интересная вкладка — «Службы». Мы хотим все службы ЖКХ и энергетики, которые связаны с домами, там разместить», — сказал Хромушин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Хромушин добавил, что сейчас во вкладке «Службы» на «Яндекс.Картах» имеются МФЦ Московской области. ​

В Подмосковье жители подали уже около 68 тыс. заявок на участие в программе «Социальная газификация».

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Окончательная стоимость работ в рамках социальной газификации внутри участка рассчитывается исходя из расстояния от забора до дома и устанавливаемого комплекта оборудования.