РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 876 случае заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 9 по 11 октября выявили 5 899 случаев заболевания, из них 2184 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 467 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 296 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 404 515 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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