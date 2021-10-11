РИАМО - 11 окт. В 2021 году по программе социальной газификации тепло в свои дома получили 77 тыс. жителей 1113 населенных пунктах, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы идем с опережением программы. По итогам третьего квартала у нас должно было быть 50 населенных пунктов, а мы полностью подключили 273. И сегодня по октябрю мы имеем 4707 подключений», — сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Вице-губернатор отметил, что в настоящее время получено около 68 тыс. заявок на заключение комплексного договора в ИЖС, а также примерно 26 тыс. по СНТ. Они рассматриваются в отдельном порядке. ​

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает бесплатное проведение газа в населенных пунктах до границ участков.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>