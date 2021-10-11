РИАМО - 11 окт. Более 5 тыс. литров антиковидной плазмы заготовлено в Московской области, она используется для лечения больных с Covid-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Заготовкой плазмы, ее переработкой, хранением и выдачей занимается Московский областной центр крови. Сдать плазму могут пациенты, у которых в результате перенесенного заболевания или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к коронавирусу.

«В Подмосковье сформирован достаточный запас антиковидной плазмы для обеспечения пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах. На данный момент в регионе заготовлено свыше 5 тыс. литров», — сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что всего плазму с антителами получили более 1,3 тыс. человек – в основном это те пациенты, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

В Подмосковье работает координационный центр донорства крови. Уточнить интересующие вопросы о донации можно по телефону 8 495 305-77-00. Центр работает круглосуточно.

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