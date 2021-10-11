РИАМО - 11 окт. Земельный участок в качестве меры поддержки предпочли бы получить 39% медиков Подмосковья – участников соответствующего опроса. Большинство из них предпочли бы участки около работы и дома, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В соответствующем опросе приняли участие около 10,5 тысяч медиков. Около 77% опрошенных не пользуются какими-либо жилищными мерами поддержки. В ходе опроса задали 2 вопроса: что бы медики хотели получить в рамках социальной поддержки - квартиру по социальной ипотеке или земельный участок; хотели бы они получить земельный участок там, где они работают, или в специально созданном поселке для соцработников.

«По результатам опроса 39% предпочитают земельный участок, 38,5% хотели бы поучаствовать в программе «Социальная ипотека», потому что не имеют собственного жилья в Подмосковье», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что среди желающих получить земельный участок подавляющее большинство, 67%, выбрали участок рядом с местом работы.

«И квартира, и земельный участок одинаково востребованы», - заключила Стригункова.