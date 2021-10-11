РИАМО - 11 окт. В Махачкале школьник ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший скончался от ран в больнице, сообщает ТАСС.

Оба мальчика были учениками 9 класса школы №51.

«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», - подтвердила информацию руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Нападавший был доставлен в Кировский райотдел полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На место ЧП прибыл врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.