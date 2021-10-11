РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. С 4 по 11 октября в полицию Люберец поступило 1,7 тыс. обращений от горожан, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в дежурной части управления зарегистрировано 1,7 тыс. обращений от граждан. Возбуждено 20 уголовных дел, из них 17 раскрыто по горячим следам», - сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 179 ДТП, пострадали два человека, один погиб.