РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 окт. В минувшие выходные в Котельниках прошли соревнования по программе тест-посадка в первенстве «Осеннее золото» спортшколы «Белка», спортсмены округа заняли ряд призовых мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В зачете среди всадников на пони третье место заняла Мария Ермолаева, второе место у Миры Урдиной, а победителем стала Майя Голубева.

В зачете для всадников на лошадях третье место - у Мадины Бабиевой , второе - у Таисии Климовой, первое место заняла Елизавета Шипилова.