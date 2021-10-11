РИАМО - 11 окт. Флагманские школы должны быть в каждом муниципальном образовании Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В каждом муниципалитете должна быть флагманская школа, которая подает пример своими методиками, вовлеченностью в образовательный процесс, взаимодействием с родителями», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Губернатор отметил, что эту работу нужно обязательно проводить.
Ранее Андрей Воробьев призвал глав округов сопровождать флагманские школы. Он подчеркнул, что директора, которые стараются, должны ощущать поддержку своего муниципалитета.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии