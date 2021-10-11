РИАМО - 11 окт. Флагманские школы должны быть в каждом муниципальном образовании Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В каждом муниципалитете должна быть флагманская школа, которая подает пример своими методиками, вовлеченностью в образовательный процесс, взаимодействием с родителями», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что эту работу нужно обязательно проводить.

Ранее Андрей Воробьев призвал глав округов сопровождать флагманские школы. Он подчеркнул, что директора, которые стараются, должны ощущать поддержку своего муниципалитета.