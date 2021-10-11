РИАМО - 11 окт. В Подмосковье могут расширить число медиков, которые могут стать участниками программы социальной ипотеки, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«И я бы хотела предложить увеличение программы социальной ипотеки для медицинских работников», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что в этом году в программе участвуют 160 медиков.

«Целесообразно увеличить», - заключила Стригункова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Суть программы состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.