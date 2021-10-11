РИАМО - 11 окт. В столице вакцинацию от коронавируса прошли почти 40% населения. Первый и второй компонент вакцины получили порядка 5 млн человек, сообщил в понедельник журналистам эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Москва привила (вакциной от коронавируса - ред.) от населения 39,5%», - рассказал Онищенко.

Он отметил, из числа экономически активного взрослого населения в столице вакцинировались 47,7%.

В Подмосковье двумя компонентами привились 3,4 млн человек. При этом охват по вакцинации взрослого населения в Московской области составляет более 58%.

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