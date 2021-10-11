РИАМО - 11 окт. С 11 октября по 11 ноября в Подмосковье состоится первый онлайн-зачет на знание правил дорожного движения, сообщил замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Привлечение людей к изучению ПДД в удобном онлайн-формате позволит увеличить дорожную грамотность населения Подмосковья. По данным социального опроса, каждый второй водитель последний раз читал правила дорожного движения в автошколе», — сказал Виктор Кузнецов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Кузнецов отметил, что за последний год в ПДД вносились изменения 17 раз. Пройти онлайн-зачет могут все желающие жители Подмосковья старше 16 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте.

Участникам онлайн-зачета предложат пройти тестирование за 20 минут. Те, кто успешно справится с задачей, получат сертификаты, подтверждающие знания ПДД. 20 человек, которые быстрее всех сдадут тесты, получат ценные призы. ​

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