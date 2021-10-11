РИАМО - 11 окт. В 2021 году число центров онкопомощи в Подмосковье достигло 18. Благодаря этому время ожидания приема гинеколога сократилось до 1 дня, заявила зампред правительства региона – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Сейчас в Подмосковье работает сеть центров амбулаторно-поликлинической помощи. В структуру каждого их них входят кабинеты онкологов, диагностическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, онкоконсилиум и дневной стационар.

«В этом году сеть центров была увеличена с 4 до 18 центров», - уточнила Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Стригункова отметила, что 5 центров создали с участием частных медицинских организаций, при этом обслуживание для жителей будет бесплатным по полису ОМС.

«Если любой врач заподозрил у любого человека онкологическое заболевание, он обязан направить его к врачу-онкологу. Пациент должен попасть к онкологу не позднее чем за 3 дня. Срок ожидания и проведения всех обследований не более 12 дней», - уточнила Стригункова.

По ее словам, средний срок ожидания приема онколога и онкоконсилиума сократился до 1 дня, а среднее время ожидания исследований - до 5 дней.