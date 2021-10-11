РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В поселке Томилино Люберец в подземном переходе на улице Гаршина больше месяца нет освещения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Дмитрий Баранов.

«На улице Гаршина в поселке Томилино подземный переход находится больше месяца без освещения», - сказал Баранов.

Замглавы администрации Александр Сорокин сообщил, что данный переход находится на балансе Мосавтодора. 8 октября прошли торги, и на этой неделе выйдет подрядчик, который сделает освещение.

Также Баранов добавил, что в парке Сказок провели уборку поваленных деревьев, но стоит вопрос опиловки сухостоя в Центральном парке и парке «Малаховское озеро». Помимо этого, он обратил внимание на проблему лопухов на улицах Барыкина и Вертолетная.