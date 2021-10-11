РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В подмосковных Люберцах выявлены случаи заражения Covid-19 у новорожденных детей, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Глава Люберец Владимир Ружицкий во время оперативного совещания попросил Мельник рассказать о ситуации с коронавирусом среди детей в городском округе.

«Дети разных возрастов начали болеть. С начала месяца в детский стационар поступили два ребенка с признаками ОРВИ в возрасте 17 дней и 1,5 месяца. Мы обследуем полностью всех пациентов с ОРВИ, у обеих нашли Covid-19», - сказала Мельник.

Она добавила, что на прошлой неделе поступила девочка с гангренозным аппендицитом, потом поднялась температура, и у ребенка выявили коронавирусную инфекцию.

Инфекционных коек в Люберцах нет, заболевших детей могут перевести в Сергиев Посад и Подольск.

По словам Мельник, в первую волну дети не болели, во второй дети в основном лечились дома, сейчас дети начали поступать в стационар.

«Плохо, что начали болеть и новорожденные дети. На первое место вышли желудочно-кишечные расстройства, болезнь протекает по типу панкреатита», - заключила Мельник.

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