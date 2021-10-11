РИАМО - 11 окт. СК возбудил уголовное дело по факту падения женщины и двух малолетних детей из окна жилого дома на севере Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тела женщины и двух малолетних детей с травмами, характерными для падения с высоты, были обнаружены 11 октября 2021 года около жилого дома на Левобережной улице в Москве.

Предварительно установлено, что женщина самостоятельно взяла детей на руки, а затем выпала из окна жилого дома.

Сейчас инцидент изучают следователи и криминалисты. Ведутся допрос соседей и осмотр места происшествия.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

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