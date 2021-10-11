РИАМО - 11 окт. Самое большое снижение аварийности отмечается на Старосимферопольском и Носовихинском шоссе, сообщил заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«На этих трассах мы построили дополнительное освещение, тротуары. Модернизировали светофоры и разделили транспортные потоки. Данную работу мы проделали совместно с министерством транспорта и главами городских округов», — сказал Кузнецов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Кузнецов добавил, что подготовлены предложения по улучшению безопасности еще на 20 региональных трассах.

Особое внимание ведомство уделит дорогам вблизи школ и детских садов. Так, в настоящее время в нормативное состояние приведено 98% пешеходных переходов у образовательных учреждений.