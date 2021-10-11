РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Руководителя компании ООО «Жилсоцстрой» Подольска оштрафовали на 40 тыс. рублей за препятствие в признании банкротства, сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольской городской прокуратурой Московской области была проведена проверка законодательства о банкротстве по факту незаконного воспрепятствования деятельности конкурсного управляющего ООО «Жилсоцстрой».

Определением Арбитражного суда в отношении организации было введено наблюдение и утвержден конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве. Руководителя организации обязали обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. Однако в установленный законом срок гендиректор юридического лица не исполнил указанную обязанность, в связи с чем по результатам проверки городской прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении.

Рассмотрев материалы, Арбитражный суд Московской области привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.