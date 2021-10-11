РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Два года тюрьмы получил рецидивист, ограбивший аптеку в Подольске более чем на 15,6 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора, юрист 2 класса Иван Федоров.

Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, а именно в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение. Обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, проник в аптечный пункт и похитил товарно-материальные ценности на сумму более 15,6 тыс. рублей.

Обвиняемому, ранее неоднократно судимому, был вынесен приговор. За совершение преступления ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.