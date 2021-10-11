РИАМО - 11 окт. В Москве организуют свободное экспресс-тестирование на антиген к Covid-19. Пройти проверку можно в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных пространствах. С собой нужно взять только паспорт, сообщает оперативный штаб столицы.

Особенности метода

Экспресс-тест позволяет за 15 минут выяснить, существует ли вероятность что человек заражен коронавирусом или нет. Тем, у кого он покажет положительный результат, нужно пройти диагностику.

С июля в столице в тестовом режиме сравнивали экспресс и ПЦР-тесты. В 85% случаев быстрый скрининг был эффективен. Ложных результатов было всего 2%. Далее экспресс-тесты стали использовать для ведения пациентов с симптомами ОРВИ.

Такой формат скрининга позволит снять часть нагрузки с врачей и успокоит горожан. Это инструмент самопроверки для социально ответственных людей, им можно воспользоваться, например, перед поездкой к пожилым родственникам.

Порядок действий

Пройти проверку может любой желающий, достаточно взять с собой паспорт, для ребенка - свидетельство о рождении.

В МФЦ о желании сделать тест нужно сообщить администратору, заполнить информационное согласие и пройти скрининг.

Если результат окажется положительным, посетителя проводят в отдельный кабинет, где у него возьмут ПЦР-тест. Там же предоставят маску и перчатки, а также попросят подписать согласие о нахождении дома. Результаты ПЦР-теста придут в СМС.

Причины введения экспресс-тестирования

В качестве точек проведения тестирования выбрали те, где зафиксировали высокую проходимость. Это 6 флагманских и 4 районных офиса «Мои документы», а также крупные центры притяжения, например, ГУМ и ЦУМ.

В Москве фиксируется рост заболеваемости. Количество госпитализированных выросло в 2 раза за 2 недели, а число заразившихся — в 1,5 раза. Сейчас самое главное — выявить цепочку распространения и прервать ее.

Если это получится сделать, тогда не придется вводить жесткие ограничения и закрывать общественные пространства. Экспресс-тест – мягкий способ борьбы с распространением коронавируса.