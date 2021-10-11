РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. С 4 по 10 октября в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило более 9,8 тыс. обращений от жителей, сообщил руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в Единую дежурную диспетчерскую службу–112 Люберец поступило 9 874 обращения. Из них 648 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии администрации 42 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 24 - по вопросам экологии, 12 - по содержанию подземных и наземных пешеходных переходов. 3 обращения связано с бездомными животными, 2 – с работой уличного освещения, по 1 обращению поступило по вопросам, связанным с содержанием дорог и тротуаров, нарушением тишины, работой ГИБДД и благоустройством территории.

Богданов уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 5 536 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 864 - полиции и ГИБДД. 46 обращений связано с вызовами пожарных и спасателей, 18 - специалистов аварийно-газовой службы.