РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Соблюдение водителями грузового и пассажирского транспорта режима труда и отдыха проконтролируют в подмосковном Красногорсек с 11 по 17 октября, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 11 по 17 октября 2021 года на территории Московской области, в том числе и в Красногорске, проводится профилактический рейд «Тахограф».

Если законодательством предусмотрена установка тахографа на автомобиле, за его отсутствие, блокировку или неисправность предусмотрен административный штраф: на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей.

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей.