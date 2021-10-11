РИАМО - 11 окт. Уровень ДТП на дорогах Подмосковья сократился на 40%, также на 57% снизилось количество погибших, а раненых - на 41%, сообщил заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
Таким образом, проведена работа по ликвидации опасных перекрестков и железнодорожных переездов. Введены в эксплуатацию новые развязки и путепроводы. Также на дорогах установлены ограждения, разделяющие транспортные потоки.
Кузнецов добавил, что увеличивается количество линий наружного освещения в населенных пунктах, также специалисты строят тротуары и развивается практика использования средств фото и видеофиксации правонарушений.
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