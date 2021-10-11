РИАМО - 11 окт. Уровень ДТП на дорогах Подмосковья сократился на 40%, также на 57% снизилось количество погибших, а раненых - на 41%, сообщил заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«На протяжении последних лет нам удалось сформировать устойчивую тенденцию по снижению аварийности. Для этих целей правительством Московской области реализован комплекс мер по повышению уровня безопасности», — сказал Кузнецов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Таким образом, проведена работа по ликвидации опасных перекрестков и железнодорожных переездов. Введены в эксплуатацию новые развязки и путепроводы. Также на дорогах установлены ограждения, разделяющие транспортные потоки.

Кузнецов добавил, что увеличивается количество линий наружного освещения в населенных пунктах, также специалисты строят тротуары и развивается практика использования средств фото и видеофиксации правонарушений. ​