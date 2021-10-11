РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. С 4 по 10 октября регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок городского округа Люберцы почти 31,5 тыс. кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя подразделения регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 459 кубометров отходов, из них 3 085 - «сухих» отходов. На прошедшей неделе с несанкционированных свалок вывезено 24 кубометров мусора», - отметил Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и отработано 5 обращений от граждан.

Глава Люберец Владимир Ружицкий также подчеркнул, что жители жалуются на то, что с вывозящих мусор автомобилей течет масло. Он попросил разобраться с данной проблемой. Гвоздев ответил, что компания примет меры.