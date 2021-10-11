РИАМО - 11 окт. Бабье лето в Москве и области близится к завершению, но до середины недели тепло еще продержится. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в солнечный понедельник даже можно позагорать, сообщает РИА Новости.

«В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <...> Можно получить загар — комфортно и безопасно», - заявил Вильфанд.

Он добавил, что перед приближающейся облачной погодой полезно принять солнечные ванны.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что последний день теплой и сухой погоды придется на вторник. К концу недели столицу и Подмосковье накроют дожди, а к концу месяца возможен мокрый снег.

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