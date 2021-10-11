РИАМО - 11 окт. Коронавирусной инфекцией заражается 1% жителей Подмосковья, вакцинированных от Covid-19. В регионе за неделю на 20% выросло число выявляемых случаев инфекции, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Среди всех вакцинированных 3,6 миллиона человек заболевает 1%», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что за прошедшую неделю в Подмосковье на 20% увеличилось число выявленных случаев коронавируса.

«Мы выявляем 2,1 тысячи новых заболеваний в день. Самый пик у нас был в июне, 27 июня у нас было 2,7 тысячи человек. Мы приближаемся к пику июньскому», - сказала Стригункова.

Она добавила, что за прошедшую неделю на 23% увеличилось число госпитализированных пациентов. В день госпитализируют около 900 человек.

«Тоже приближаемся к пиковым нагрузкам», - заключила Стригункова.

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