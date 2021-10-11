РИАМО - 11 окт. Около 20 тыс. новых случаев онкологических заболеваний выявляют в Подмосковье ежегодно, более половины из них на ранних стадиях, заявила зампред правительства региона – министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

«Всего в Московской области пациентов с онкологическими заболеваниями порядка 220 тысяч. Мы ежегодно выявляем 20-25 тыс. новых случаев заболеваний. Количество заболеваний, выявленных на ранних стадиях, порядка 59%», - сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, именно раннее выявление способствует более эффективному лечению пациентов.

В Подмосковье работает интернет-портал об онкологической помощи. Там собрана вся необходимая информация о врачах и медучреждениях региона, а также представлены онлайн-тесты для определения вероятности развития разных видов рака.