РИАМО - 11 окт. Стиль одежды и знаменитый жилет с 26 карманами не изменятся при посещении заседаний Госдумы, сообщил в интервью РИАМО публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Уже 12 октября запланировано первое пленарное заседание нижней палаты российского парламента VIII созыва. Интересы Преображенского одномандатного избирательного округа Москвы №205 в нем будет представлять Вассерман.

«Я придерживаюсь своей формы одежды на протяжении уже трех с половиной десятилетий не ради ее внешнего вида, а исключительно ради удобства. Мне желательно иметь при себе немало предметов, каждый из которых может понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно. Вероятно, условия работы в Госдуме будут несколько отличаться от тех, где я трудился ранее. Поэтому набор предметов, обычно носимых при себе, немного поменяется. Но общий вид разгрузочного жилета с 26 карманами не изменится. Буду ходить в нем и на заседания парламента», - сказал Вассерман.

В Сети не раз обсуждалось содержимое карманов знаменитой жилетки Вассермана. Речь шла о том, что политик там носит самые неожиданные вещи — от складного зонтика до списка имеющихся книг, а также фонарь, атлас и многое другое.

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