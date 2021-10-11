РИАМО – 11 окт. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» ввели в эксплуатацию новую трехсекционную градирню. Установка была смонтирована в рамках проекта по техническому перевооружению цеха ЭФК №3 и стала важной частью водооборотного цикла №4, сообщили в пресс-службе АО «ВМУ».

Ранее для охлаждения воды с теплообменников выпарных аппаратов цеха ЭФК №3 использовались две двухсекционные вентиляторные градирни. В жаркий летний период этих сильно устаревших установок не всегда хватало, чтобы охладить оборотную воду до нормативных параметров, что, как следствие, приводило к разгрузке цеха и снижению производительности.

Новая градирня позволит охлаждать воду с 40°С до 26°С и обеспечит стабильное выполнение производственной программы с учетом прироста производительности цеха. Поставку установки осуществила компания ООО «ТМИМ», а смонтировали оборудование специалисты ООО «Нефтезаводмонтаж», ООО «Техномонтажсервис» и ООО «Электра». Ранее, в 2019 году, аналогичная градирня производства ООО «ТМИМ» была возведена для цеха контактной серной кислоты (водооборотный цикл №1).

Новая вентиляторная градирня, отвечающая за охлаждение теплообменного оборудования цеха ЭФК №3, проста в обслуживании и эксплуатации, энергоемка, допускает высокие тепловые нагрузки и обеспечивает глубокое охлаждение воды. Помимо монтажа установки подрядчики осуществили мероприятия по подключению градирни к заводским сетям электроснабжения, а также по прокладке участка водовода нагретой воды протяженностью 144 метра. На завершающем этапе специалистам предстоит выполнить работы по ремонту розетты и восстановлению бетонных площадок, прилегающих к градирне.

«При сравнительно небольших габаритах установка позволит «прогонять» через систему около 4,5 тысяч кубометров воды, что в 1,5 раза больше, чем существующие градирни водооборотного цикла №4, – отмечает заместитель начальника цеха водоснабжения и канализации Вадим Никитин. – Также на новой градирне существует возможность регулировки частоты вращения вентиляторов, благодаря чему мы сможем эффективнее регулировать вентиляцию и температуру охлаждения воды. Все эти факторы обеспечат условия для стабильного выпуска фосфорной кислоты и повышения производительности цеха в соответствии с обозначенными планами».