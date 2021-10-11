РИАМО - 11 окт. Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман в интервью РИАМО рассказал, что надеется работать в Госдуме в комитете по образованию и науке.

Вассерман отметил, что если не сможет работать самостоятельно, то примкнет к партии.

«Если в рамках думского регламента не будет возможности работать самостоятельно и возникнет необходимость войти в какую-либо фракцию, то, вероятнее всего, войду во фракцию партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». С ней достаточно долго работал в качестве эксперта. Даже некоторые пункты ее предвыборной программы выработаны при моем участии. И главное — в предвыборной программе этой партии меньше всего пунктов, с которыми я не согласен», - отметил Вассерман.

Вассерман осенью этого года на выборах был избран депутатом Госдумы. Он избирался как самовыдвиженец от Преображенского одномандатного избирательного округа Москвы №205.