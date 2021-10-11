РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. На минувшей неделе в парках подмосковных Люберец провели 15 различных мероприятий, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«С 4 по 10 октября в парках Люберец прошло 15 мероприятий. На этой неделе с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности запланирован ряд активностей и развлекательных мероприятий», - сказал Криворучко.

Он добавил, что за неделю поступило 20 обращений. Все закрыты в регламентные сроки.

Криворучко пояснил, что на минувшей неделе проводилась опиловка аварийных деревьев и ремонт малых архитектурных форм в Центральном парке, ремонт освещения в Наташинском парке, ремонт качелей и освещения в парке Сказок.