РИАМО - 11 окт. На Ленинском проспекте в Москве 3 неизвестных обстреляли автомобиль Kia Rio из травматического пистолета, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Нападавшие подошли к машине и потребовали, чтобы водитель вышел из нее. После этого один из них достал пистолет и стал стрелять в водителя.

В результате этих действий было разбито водительское стекло, а сидевший за рулем мужчина получил повреждения носа и руки, выбежал из машины и побежал к станции метро «Октябрьская».

По факту произошедшего проводится проверка.