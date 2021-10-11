РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. В подмосковных Люберцах ремонт Егорьевского шоссе завершат до 20 октября, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник отдела ремонта и содержания дорог Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

«В уборке и содержании региональных дорог в Люберцах на минувшей неделе были задействованы 57 рабочих и 38 единиц спецтехники. Также производится ремонт на площади 77 тыс. кв. м на Егорьевском шоссе со 2 по 5 километр. До 20 октября - ориентировочный срок завершения работ», - сказал Крупенин.

Заместитель главы администрации Люберец Александр Сорокин отметил, что в уборке городских дорог участвовали 88 рабочих, 36 единиц спецтехники. Всего вывезли 62 кубометров смета, 69 кубометров мусора, окошено порядка 7 тыс. кв. м придорожной полосы.

Сорокин пояснил, что в районе храма Преображения Господня на Октябрьском проспекте провели ремонт тротуара на площади 17 кв. м. У детского сада «Ромашка» тротуар обустроили на площади 150 кв. м.