РИАМО - 11 окт. Публицист, телеведущий, политик Анатолий Вассерман рассказал в интервью РИАМО о законодательных инициативах, которые он планирует продвигать в Госдуме. Так, Вассерман считает, что из образования и здравоохранения нужно убрать понятие «услуга».

На прошедших выборах в Госдуму Вассерман занял первое место в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве. Уже 12 октября пройдет первое пленарное заседание нижней палаты российского парламента VIII созыва.

Вассерман рассказал, что в ходе предвыборной кампании у него было немного встреч с избирателями из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Встреч было немного и немноголюдных, поскольку действовали карантинные ограничения. Конкретные наказы жители давали. Анализируя их, пришел к выводу, что мне нужно не столько удовлетворять какие-то конкретные просьбы, сколько работать над изменением законов. Стало очевидно: основная масса сообщенных мне проблем — прямое следствие несовершенства нашего законодательства», - отметил депутат.

Он также рассказал, что за две недели до выборов он опубликовал брошюру, где изложил свои первоочередные законодательные инициативы, которые планирует продвигать в Госдуме. Также депутат рассказал и о наказах от избирателей.

«Считаю, что из образования и здравоохранения нужно немедленно исключить понятие «услуга». Это позволит решить львиную долю проблем, сейчас там существующих. Услуга, по определению, — когда человеку делают то, чего он сам хочет. А в этих сферах нужно делать то, что ему необходимо», - сказал Вассерман.

В пример он привел оказание психиатрической помощи. По его словам, сейчас, по закону, практически невозможно заблаговременно госпитализировать человека, представляющего опасность для себя и окружающих, до того, как эта опасность осуществится.

«Также, на мой взгляд, необходимо перераспределить налог с дохода физических лиц так, чтобы одна его половина, как и сейчас, оставалась в распоряжении местных властей тех мест, где данные физические лица получают доход, а другая направлялась в адрес тех территорий, где они живут. Это упростит финансирование развития так называемых спальных районов и населенных пунктов, откуда наши граждане приезжают на заработки, например, в Москву», - подчеркнул Вассерман.

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